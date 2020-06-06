شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 6 أشخاص بحوزتهم خامات مجهولة المصدر لتصنيع الكمامات الواقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ضبط رجال مباحث النزهة، أمس الجمعة، 6 متهمين، بحوزتهم خامات ومستلزمات مجهولة المصدر، يستخدموه في تصنيع الكمامات الورقية .

وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لقسم شرطة النزهة لمتابعة الحالة الأمنية تمكنت من ضبط 5 حال استقلالهم سيارتين، مُحملتين بكميات من الخامات والمُستلزمات المستخدمة في تصنيع الكمامات الطبية، عبارة عن 59 بكرة قماش كبيرة الحجم و3 بكرة من الأستيك و2 بكرة سلك كبيرة الحجم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، بالإضافة إلى 8 ماكينات خياطة.

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد توصيلها لأحد الأشخاص «تم ضبطه» والذى أقر بقيامه بتجميع المضبوطات تمهيدًا لإنشاء مصنع غير مرخص لتصنيع الكمامات الطبية بمدينة طنطا بالغربية، وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.