شكرا لقرائتكم خبر عن مساعد نائب «المجتمعات العمرانية» يتفقد الطريق الدائري الأوسطي بطريق الواحات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة سير العمل بالطريق الدائري الأوسطي وكوبري رقم (2) بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، يرافقه المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، ومسئولو جهاز المدينة والشركات المنفذة.

وتفقد المهندس كمال بهجات، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، حيث تشمل أعمال رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم، كما تفقد الأعمال الجارية بكوبرى رقم (2)، والذى يعد أضخم عمل صناعي على طريق الواحات.

وتفقد سير العمل بالطريق الدائرى الأوسطي، وذلك من تقاطعه مع طريق الفيوم مرورًا بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة بإجمالي طول 30 كم، بهدف تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة ونقل الشاحنات وربط المدينة بالمحافظات المجاورة لها، وحرصًا على سلامة مستخدمي الطريق.

ووجه المهندس كمال بهجات، خلال الجولة، بسرعة دفع معدلات الأداء للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة وبكفاءة وجودة عالية في التنفيذ.

من جانبه، أكد المهندس شريف الشربيني، أنه جار الانتهاء من جميع تفاصيل عدد من الأعمال الصناعية (كبارى سيارات وكباري مشاة) لسرعة الاستفادة من مشروعات الطرق بالمدينة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة متابعة ودفع العمل بمشروعات الطرق والأعمال الصناعية بها مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بهذه المشروعات القومية داخل مواقع العمل من الإصابة بفيروس كورونا.

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