شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تحرير 1036 مخالفة تموينية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال 24 ساعة والتصدي لفيروس كورونا، وقد تمكنت مديريات الأمن حملاتها المكبرة.
وأسفرت عن ضبط 1036 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 368 قضية بيع أزيد من السعر وإحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار.
وضبطت 258 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
31,115
-
تعافي
8,158
-
وفيات
1,166
كانت هذه تفاصيل خبر «الداخلية»: تحرير 1036 مخالفة تموينية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.