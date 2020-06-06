شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: تحرير 1036 مخالفة تموينية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت وزارة الداخلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء الخاص بحظر الحركة وتنظيم مواعيد الغلق خلال 24 ساعة والتصدي لفيروس كورونا، وقد تمكنت مديريات الأمن حملاتها المكبرة.

وأسفرت عن ضبط 1036 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 368 قضية بيع أزيد من السعر وإحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار.

وضبطت 258 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.