شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أسيوط تعلن ملامح التوسع في حجم الخدمات الطبية المقدمة لمصابي الكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، على وضع متابعة العمل داخل المنظومة الطبية التي تقدمها الجامعة بمختلف مستشفياتها المتخصصة أولوية قصوى في جدول أعماله في ظل الظروف الاستثنائية التي تواجهها الدولة المصرية، والتي تستدعي تكاتف الجهود من أجل التصدي لهجوم فيروس كورونا المستجد وحماية المواطنين من مضاعفاته واتساع قاعدة انتشاره.

جاء ذلك خلال استقباله للدكتور علاء عطية، العميد الجديد لكلية الطب، ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، وذلك بحضور الدكتور أسامة فاروق،

المدير التنفيذي لمشروع المستشفى الجامعي الجديد للإصابات والطوارئ، والدكتور علي عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشؤون الطبية والعلاجية بمستشفيات أسيوط الجامعية.

وصرح رئيس جامعة أسيوط إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتخاذ مزيد من الإجراءات الإضافية والخدمات الجديدة التي تقدمها مستشفيات أسيوط الجامعية لخدمة مصابي «كوفيد 19» من داخل أو خارج الجامعة، والتي تضمنت منذ الأسبوع الماضي فقط بدء المستشفى الجامعى في إجراء المسحات الطبية بقسم الاستقبال العام لحالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس المستجد وتحليليها خلال وقت وجيز، بالإضافة إلى إجراء تحليل الدم والأشعة المقطعية للاستدلال كذلك على مدى الإصابة مع صرف العلاج المحدد للحالات التي يثبت إيجابيتها وذلك وفق برتوكولات العلاج التي تحددها وزارة الصحة المصرية، إلى جانب تخصيص 60 سرير عناية مركزة و50 جهاز تنفس صناعي لخدمة الحالات الحرجة من مصابي الكورونا مجانًا، بالإضافة إلى تخصيص 5 طوابق من مبنى المستشفى الجامعي الرئيسي للراغبين في الانتفاع «بخدمة العلاج بأجر» من الحالات التي يثبت إيجابية إصابتها سواء من داخل الجامعة وخارجها.

وكشف «الجمال» عن تخصيص أحد مباني المدينة الجامعية طالبات كمبنى للعزل الطبي مجانًا لمن لا يرغب في العزل المنزلي من الحالات الإيجابية من منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين، مع وضع مستشفى الراجحي على أهبة الاستعداد لاستقبال أية حالات طارئة عند الحاجة لذلك.

وأوضح عميد كلية الطب الجديد إن الوضع الراهن يحتاج تكاتف جهود كافة الهيئات المختصة وأفراد الأطقم الطبية والتمريض من أجل توفير أقصى درجات الرعاية الصحية للمواطنين وحمايتهم من مخاطر ومضاعفات الإصابة.

وصرح الدكتور علاء عطية على استعداده لتنفيذ كافة التكليفات والإجراءات الجديدة والملائمة التي تحددها إدارة الجامعة أو يقترحها مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية والتى من شانها تعزيز مستوى الخدمة الصحية المقدم للمرضى بشكل عام ولمصابي فيروس كوفيد 19 بشكل خاص وزيادة الطاقة الاستيعابية من الحالات الحرجة من المصابين في الفترة المقبلة كإجراء إحترازي تحسبًا لأية ظروف طارئة تستدعي ذلك لا قدر الله.

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الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتور علاء عطية العميد الجديد لكلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتور علاء عطية العميد الجديد لكلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية

الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط يستقبل الدكتور علاء عطية العميد الجديد لكلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية