شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: تنفيذ 16 قرار غلق وإزالة للتعديات.. و28 إزالة فورية للإشغالات بمدينة بدر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تنفيذ 8 قرارات غلق وتشميع لمحال مخالفة و8 قرارات إزالة للتعديات أمام هذه المحال المخالفة، بمدينة بدر، حيث سبق تغيير نشاط الوحدات السكنية المفتوح بها المحال من سكنى إلى تجاري بالمخالفة للتراخيص، كما تم تنفيذ 28 إزالة فورية للإشغالات بعدة مناطق، وذلك بالحى الأول بالمجاورتين الثالثة والخامسة بالمدينة، وذلك بالتعاون بين إدارات الجهاز المختصة، وشرطة التعمير بمدينة بدر.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينه بدر، أنه تم شن حملة مكبرة لتنفيذ قرارات الغلق والتشميع والإزالة للمخالفات السابق ذكرها، مؤكدًا أنه جارٍ استكمال تكثيف الحملات لإزالة جميع المخالفات والحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة بدر.

وطالب المهندس عمار مندور، المواطنين بالمدينة بعدم ارتكاب أي مخالفات وعدم استغلال الظروف الاستثنائية لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المخالفين تنفيذاً للقانون، وسيتم تحويل المخالفات إلى النيابة العسكرية.