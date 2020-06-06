شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.74% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، السبت، نتيجة إمتحانات الشهادة الإعدادية العامة دور مايو 2020 بنسبة نجاح 99.74% بالمدارس الرسمية والرياضية والخاصة واللغات وطلاب المنازل، حيث صرح الدكتور أحمد سويد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للإمتحان 66 ألف و980 طالب، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 66 ألف و806 طالب.

واعتمد محافظ المنوفية نتيجة امتحان الصف الثالث الإعدادي للمكفوفين دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100 % وبلغ عدد المتقدمين والحاضرين 12 طالب، كما تم اعتماد نتيجة إمتحان الصف الثالث الإعدادي للصم دور مايو 2020 بنسبة نجاح 97.56%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 41 طالب وعدد الناجحين 40 طالب، وكذا تم اعتماد نتيجة الدور الأول للشهادة الإعدادية المهنية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 87.61%، وتقدم للإمتحان 6053 طالب وحضر 5303 طالب، كما تم اعتماد نتيجة إمتحان إتمام الدراسة بمرحلة التلمذة الصناعية بمدارس التربية الفكرية دور مايو 2020 بنسبة نجاح 100%، حيث بلغ عدد المتقدمين والحاضرين للإمتحان 120 طالب.

من جانبه، أعرب اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، عن خالص تهانيه للطلاب الناجحين ولأسرهم، مُتمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح، مُؤكدًا على ضرورة تواصل مسيرة التفوق كونه السبيل الوحيد للنهوض بالوطن.