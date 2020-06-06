الأرصاد: طقس غدا السبت مائل للحرارة على القاهرة ومحافظات الوجه البحري.. والعظمى بالقاهرة تسجل 33 درجة

يتسم فصل الربيع بالتغييرات الجوية ما بين ارتفاع درجات الحرارة وتراجعها مرة أخرى، وهذا ما يشهده طقس مصر في الوقت الحالي، حيث ترتفع درجات الحرارة يوماً وتتراجع يوماً أخر، ولذلك سوف نوافيكم الآن تقرير حول حالة الطقس غدا السبت في مصر.

طقس غدا السبت في مصر

يتوقع خبراء هيئة الارصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للحرارة في النهار على القاهرة ومحافظات الوجه البحري وفي الليل مائل للبرودة، مع تكون الشبورة الخفيفة في الصباح والرياح معتدلة، بينما تشهد السواحل الشمالية الشرقية والغربية طقس لطيف في النهار، مائل للبرودة في الليل، والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب وتكون مثيرة للرمال والأتربة، بينما يشهد طقس الصعيد ارتفاع في شديد الحرارة في النهار، وفي الليل لطيف.

درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت على محافظات الجمهورية:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 19 درجة.

الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 20 درجة.

Advertisements

مطروح العظمى 34 والصغرى 15 درجة.

سوهاج العظمى 38 والصغرى 23 درجة.

قنا العظمى 39 والصغرى 25 درجة.

أسوان العظمى 40 والصغرى 27 درجة.