موقع وزارة التموين || رابط إدارة دعم مصر يونيو 2020 www.tamwin.com.eg ا الرقم السري لبطاقة التموين .. تحديث واستكمال بيانات بطاقات التموين

رابط موقع إدارة دعم مصر www.tamwin.com.eg 2020 لتحديث بيانات البطاقات التموينية، ونستعرض معكم خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين على رابط موقع وزارة التموين الرسمي، فقد صرح مستشار وزير التموين الدكتور عمر مدكور من خلال قناة صدى البلد بأن وزارة التموين قد قامت بالانتهاء من المرحلة الرابعة لتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين للدعم، كما قامت الوزارة في إرسال رسائل الاستبعاد من خلال بون صرف الخبز وبون صرف المقررات التموينية، وتفيد هذه الرسائل في حال عدم الأحقية في صرف الدعم، بتوقف البطاقة التموينية.

هذا وقد قررت وزار “التموين” تحديث بيانات “البطاقة التموينية” واستكمال قاعدة كاملة للبيانات الخاصة بالمواطنين وذلك لضمان سهولة التواصل مع أصحاب البطاقات التمونية من خلال تسجيلهم رقم الموبيل الخاص بهم على موقع دعم مصر ولن يضار أحد ممن لم يقوموا بتسجيل هواتفهم المحمولة.

لمعرفة الرقم السري لبطاقة التموين

لا إضافة للمواليد قبل انتهاء عمليات الحذف وأشار التقرير إلى أن موعد إضافة المواليد على بطاقات التموين مرتبط بأمرين هما: انتهاء حذف غير المستحقين بعد فحص التظلمات، وانتهاء تنقية البطاقات، ثم سيجرى عرض ملف إضافة مواليد الأسر الأولى بالرعاية على مجلس الوزراء وتحديد موعد الإضافة وبدء صرف السلع. وتابع «لن تصدر موافقة لكل من قدم طلب إضافة مواليد، والصرف والإضافة سيكونان للأسر المحتاجة فقط التي دخلت ضمن فئة (الأكثر احتياجاً)». وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التموين تستقبل تظلمات المواطنين من الحذف، وتجتمع لجنة العدالة الاجتماعية لبحث من يستحق العودة لقواعد الدعم، من عدمه، لكن السؤال: هل الأهم الإبقاء على موظف سابق بمعاش ضعيف، أو موظف حالي من ذوى الاحتياجات الخاصة، أم الإبقاء على مواطن يمتلك حيازات زراعية أو حيازات عقارية؟ كما أن قيمة الفدان الزراعي وصلت مليون جنيه، فهل صاحبه له الحق أن يسأل عن دعم ـ50 جنيهاً للفرد؟».

تحديث البيانات على موقع دعم مصر “تسجيل رقم الموبايل”

خطوات إضافة رقم الموبايل على رابط موقع إدارة دعم مصر الرسمي

Advertisements

إضافة المواليد على بطاقة التموين

هذا وقد نفت وزارة التموين الأنباء التي ترددت مؤخرا عن فتح باب تقديم التظلمات من جديد لمن تم استبعادهم من منظومة التموين طبقا للمعايير والمحددات والذين لا يستحقون دعم السلع التموينية، حيث أكدت وزارة التموين أنه لا صحة مُطلقا لفتح باب التظلمات للمستبعدين خلال الفترة المقبلة، وأن قرار الاستبعاد بحق هؤلاء نهائي ولا رجعة فيه، حيث تم الفحص الدقيق لجمع التظلمات، وأضافت الوزارة إلى أن باب تقديم التظلمات قد تم فتحه لمدة 165 يوماً، وتم إعادة جميع البطاقات التموينية التي ثبتت حقها في منظومة الدعم التموين.

موقع إدارة دعم مصر تحديث بيانات بطاقة التموين

قد يهمك أيضا التعرف على:

الاستعلام عن “قيمة فاتورة الكهرباء” في شهر يونيو 2020 موقع شركات وزارة الكهرباء الرسمي” .. الآن موعد الرفع النهائي للدعم والزيادات الجديدة

“phone bill”استعلم || فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 “te data” رابط الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات telecom egypt أكواد شبكة محمول المصرية للاتصالات “WE”

الإعلان الثالث عشر شقق الإسكان الاجتماعي شروط التقديم وأسعار الشقق من خلال صندوق التمويل العقاري

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين قد استوفت قاعدة بيانات كاملة وحقيقية عن المستحقين للدعم، وخلال شهور قليلة كما أعلن وزير التموين أن الدعم سيصل لكل مستحق للدعم، كما أكد الوزير أيضا أنه لن يستطيع من لا يستحق الدعم الحصول عليه بعد الآن.