أسعار الذهب اليوم الجمعة 5\6\2020 في مصر.. وعيار 21 يسجل 672 جنيها

هناك تغييراً في سعر الذهب خلال الأيام الماضية وهذا جراء الأوضاع الراهنة في العالم كله والتي تسببت في ارتفاع مهول في سعر أوقية الذهب التي لها دور كبير في تغيير سعر الذهب في مصر، ويبحث الكثير من المواطنين المصريين يومياً عن سعر الذهب لمعرفة كل المستجدات التي تطرأ على سعر الذهب، فإليكم الآن تقرير مفصل حول سعر الذهب في مصر اليوم الجمعة.

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

شهدت أسعار الذهب اليوم الجمعة 1\5\6\2020 استقراراً ملحوظاً في سعر أعيرة الذهب المتداولة، وهذا بعد الارتفاع الكبير الذي حققه الذهب أمس الخميس مسجلاً 772 جنيها، وهذا بالتزامن مع ارتفاع سعر أوقية الذهب عالمياً.

أسعار الذهب في مصر

سجل الذهب عيار 21 نحو 672 جنيها للجرام.

سجل الذهب عيار 18 نحو 661.70 جنيها للجرام.

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سجل الذهب عيار 24 نحو 882.25 جنيها للجرام.

سجل الجنيه الذهب وزن 8 جرامات نحو 6176 جنيها.

سجل السعر العالمي لأوقية الذهب نحو 1716 دولاراً.

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية أمس الخميس بعد أن أدى ارتفاع الأسهم المدفوع بمؤشر على التعافي الاقتصادي بعد إجراءات عزل عام في تسجيل الذهب أكبر تراجع يومي منذ 30 إبريل في الجلسة الماضية.