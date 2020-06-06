التموين ترد على شائعة رفع سعر رغيف الخبز المدعم اعتباراً من مطلع العام المالي الجديد

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ظل الشائعة التي تردد حول رفع سعر رغيف الخبز المدعم اعتباراً من مطلع العام المالي الجديد، حيث تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نغت تلك الشائعة تماماًن وأكدت أنه لا يوجد نية أبداً للاقتراب من سعر رغيف الخبز المدعم مهما زادت تكلفة إنتاجه، مشيرة إلى استمرار صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بسعر 5 قروش لا غير، وأن الموازنة العامة للعام الجديد 2020/2021 ستتحمل فارق التكلفة بين سعر البيع وسعر الإنتاج الحقيقي، وفي هذا إطار دعم محدودي الدخل والمواطنين الأكثر احتياجاً.

بالإضافة إلى أن الوزارة نفت أيضاً شائعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق بسبب نقص في الكميات المطروحة منها، وعليه تواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه تلك الشائعة غير صحيحة وليس لها أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أن أسعار كل السلع الغذائية في الفترة الحالية، وأن المخزون الاستراتيجي منها يكفي لشهور طويلة مقبلة، موضحة أن هناك رقابة شديدة في الأسواق في المحافظات المختلفة وشن عدد كبير من الحملات الدورية على التجار لضبط المخالفات.

وفي ظل إطار حرص الوزارة على توفير السلع بكميات كبيرة لمنع حدوث أي نوع من الأزمات أو زيادة في الأسعار تحديداً مع بدابة جائحة فيروس كورونا، وقد نجحت بالفعل على مدار الأيام الماضية في تأمين مخزون استراتيجي لجميع السلع الرئيسية لمدة تزيد عن ثلاثة شهور.