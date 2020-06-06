سعر الذهب اليوم الخميس 4/6/2020 في مصر.. وعيار 21 يسجل 769 جنيها للجرام

نتابع معكم متابعينا الكرام لموقع عرب نيوز أخر المستجدات التي طرأت على سعر الذهب اليوم الخميس في مصر، حيث تغيرت تتغير بشكل مستمر أسعار الذهب بفعل الكثير من المؤثرات التي تؤثر فيه بشكل مباشر، ومنها سعر الدولار وسعر أوقية الذهب وعامل العرض والطلب.

سعر الذهب في مصر اليوم

ارتفع سعر الذهب اليوم الخميس الموافق 4 يوليو لسنة 2020 بحسب ما أكدة رئيس شعبة المعادن الثمينة بالغرفة التجارية بالقاهرة, حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 769 جنيه وهو الأكثر مبيعاً في مصر, ويرجع ذلك الارتفاع إلى عدة أسباب أهمها ارتفاع سعر الدولار في مصر ليسجل أعلى مستو له منذ فترة ليقترب من 16 جنيه منذ أشهر, بالإضافة إلى المظاهرات التي تشهدها أمريكا, وكذلك العلاقات المتوترة بين الصين وأمريكا, مما جعل كثير من المستثمرين يلجئون إلى ملازات أمنة للاستثمار وسوف نستعرض في هذا المقال أسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر

سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 878,85 جنيه.

سجل جرام الذهب عيار 21 نحو 769 جنيه.

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سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 659,15 جنيه.

فيما سجل سعر جنيه الذهب نحو 6152 جنيه.

سجل السر العالمي لأوقية الذهب اليوم نحو 1708 دولار.

وتختلف أسعار الدمغة والمصنعية في مصر, من مكان إلى أخر وكذلك من محل إلى أخر, حيث تتراوح سعر الدمغة والمصنعية ما بين 65 إلى 100 جنية للجرام وتختلف تبعن لنوع وعيار الذهب, وتختلف أسعار الذهب بواقع 2 جنيه للجرام وتختلف من محافظة إلى أخرى.