“U.S. dollar” تداولات سعر الدولار اليوم في مصر “البنوك .. الصرافة” الخميس 4 يونيو 2020 توقعات أسعار العملة الأمريكية

سجل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه أعلى سعر منذ بداية 2202 بالبنوك المصرية، وعادت توقعات سعر الدولار لتتصدر واجهة الاهتمام لقطاع عريض من شعب مصر بعد التراجع الذي حدث الفترة الماضية، فبعد التكالب الذي كان في الماضي على شراء الدولار الأمريكي انعكس الوضع حاليا، فالكثير من حائزي الورقة الخضراء يحاولون التمسك بالدولار انتظاراً لحركة صاعدة جديدة قد تصل به لسعر 17 جنية للدولار مرة أخرى، مع توقع مزيد من الارتفاعات الفترة المقبلة، أما عن توقعات خبراء الاقتصاد لسعر الدولار الأمريكي خلال الفترة القادمة، فينقسم الخبراء لفريقين وكل منهما له وجهة نظر تحتمل الصواب.

تستهدف الحكومة المصرية بالموازنة الجديدة خفض فعلي في الدين العام إلى 89 بالمئة من إجمال الناتج المحلي، كما تستهدف الحكومة المصرية أيضا من خلال هذه الموازنة تحقيق فائض يقدر نسبته 2% من إجمالي الناتج المحلي وكذلك خفض العجز الكلي في الموازنة العامة إلى نحو 7.2 بالمئة.

سعر الدولار اليوم في مصر بالبنوك وشركات الصرافة

فمن الجدير بالذكر أن سعر الدولار في مصر وأداء الجنية المصري مقابل الدولار وسلة العملات الأجنبية والعربية يلامس صميم حياة المواطن المصري، وذلك لما له كل الأثر على مستوى الأسعار ومنحنيات التضخم سواء صعوداً أو هبوطاً، وذلك نظرا لقائمة السلع الأساسية التي يتم استيرادها لتلبية احتياجات المواطن المصري، فما زالت مصر تعتمد بشكل كبير على فاتورة استيرادية هائلة تمتص المدخلات من النقد الأجنبي التي تدخل البلاد.

أسعار الدولار مقابل الجنية المصري اليوم بالبنوك المصرية وشركات الصرافة

ومن خلال هذا التقرير عن توقعات سعر الدولار مقابل الجنيه بمصر سواء بالبنوك المصرية أو شركات الصرافة، سنتطرق بإيجاز لأهم العوامل الحاكمة والمحددة لسعر الجنية مقابل الدولار وسلة العملات الرئيسية، كما سنتناول التوقعات لسعر الدولار بمنظور اقتصادي، وكذلك بنظرة تحليلية فنية، كما سنتناول عوامل قوة أو ضعف الجنية المصري مقابل الدولار.

أهم عوامل القوة للجنيه المصري مقابل الدولار “تحليل مالي”

أسباب انخفاض سعر الدولار بمصر الفترة الماضية

من أهم عوامل قوة الجنيه المصري مقابل العملة الخضراء والعملات الرئيسية الأخرى هو التحسن الاقتصادي وفقا للبيانات الاقتصادية المحلية والدولية، وكذلك تحول ميزان المدفوعات من المنطقة السالبة إلى الإيجابية، فلأول مرة منذ فترة طويلة يصبح لدى مصر فائض في الميزان التجاري، وهذا أدى لتغطية فاتورة الاستيراد المصرية بأريحيه، ومن أهم أسباب الفائض في ميزان المدفوعات ما يلي

التوقف عن استيراد الغاز الطبيعي بعد الاستكشافات الكبرى الأخيرة، وهذا وفر بدورة ما يزيد عن 3 مليار دولار سنويا كانت مخصصة لاستيراد الاحتياجات المصرية من الغاز الطبيعي.

زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لأعلى مستوياتها على الإطلاق

زيادة حصة مصر من الصادرات بنسبة كبيرة ومتصاعدة

تقليص الواردات المصرية سواء تم ذلك بالقرارات الاقتصادية أو حالة الركود التي ألمت بالسلع المستوردة نظرا لارتفاع أسعارها بنسب مرتفعة جعلت صعوبة كبيرة لدى شرائح عظمى من اقتناء ما يتم استيراده لعدم القدرة المالية

تدفقات نقدية كبيرة على الاستثمار الأجنبي الغير مباشر في أدوات الدين بالعملة المحلية سواء سندات محلية أو أذون خزانة، وهذا النوع من الاستثمار كان له سبب مباشر في انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه رغم خطورته على المدى المتوسط على الاقتصاد المصري.

زيادة طفيفة في الاستثمار المباشر سواء أجنبي أو محلي، ومن الجدير بالذكر أن ما يعوق هذا النوع من الاستثمار النظيف والصحي هو أرتفاع أسعار الفائدة التي تقف حائل منيع أمام الاستثمار المباشر سواء كان أجنبي أو محلي، وقد انتبه القائمون على أمر السياسية النقدية لهذا الأمر وكان الانخفاض الأخير لأسعار الفائدة 100 نقطة أساس مؤشر من البنك المركزي على تغيير السياسة النقدية لصالح الاستثمار المباشر بدلا عن الاعتماد على الاستثمار غير المباشر في أدوات الدين الذي يكلف الخزانة العامة أعباء طائلة.

زيادة عائدات قناة السويس وتنامي عوائدها ولكن بصورة طفيفة وتعمل الدولة حاليا على تعظيم الاستفادة من الممر الملاحي العالمي بمشروعات سترى النور قريبا في نطاق محور قناة السويس.

سعر الدولار اليوم وتوقعات أسعار العملة الأمريكية مستقبلاً

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية أعلى سعر للشراء: 16.15 بنك الإستثمار العربي AIB Advertisements أقل سعر للبيع: 16.13 بنك البركة البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ بنك الإسكندرية 16.15 16.25 يومين بنك مصر إيران التنمية 16.15 16.25 يومين بنك عودة 16.15 16.25 يومين المصرف العربى الدولى 16.15 16.25 يومين بنك الكويت الوطني NBK 16.15 16.25 يومين بنك الإستثمار العربي AIB 16.15 16.25 يومين بنك التنمية الصناعية 16.15 16.25 يومين البنك المصرى لتنمية الصادرات 16.15 16.25 يومين البنك المصرى الخليجى 16.15 16.25 يومين بنك التعمير والإسكان 16.15 16.25 يومين مصرف أبوظبى الإسلامى 16.15 16.25 يومين بنك بلوم 16.15 16.25 يومين البنك العربي الأفريقي الدولى 16.15 16.25 يومين المصرف المتحد 16.15 16.25 يومين البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 16.15 16.25 يومين كريدى أجريكول 16.15 16.25 يومين بنك قناة السويس 16.15 16.25 يومين البنك التجاري الدولي (CIB) 16.15 16.25 يومين اتش اس بى سى HSBC 16.15 16.25 يومين البنك المركزى المصرى 16.14 16.27 يومين بنك مصر 16.13 16.23 يومين البنك الأهلي المصري 16.13 16.23 يومين بنك البركة 16.03 16.13 3 أيام

توقعات سعر الدولار الفترة القادمة “تحليل فني”

يرتكز سعر الدولار على دعم رئيسي عند منطقة 16 جنية مقابل الدولار، وقد استطاعت هذه النقطة الهامة والرئيسية في حمل سعر الدولار وتوقف نزيفه الذي عصف بسعره لمستويات دنيا، أما عن أول مناطق المقاومة لصعود سعر الدولار مقابل الجنيه فهي منطقة 16.40 جنيه مقابل الدولار، وفي حال تجاوز هذه النقطة السعرية صعودا، فمن المرجح أن يواصل الدولار رحلة الصعود من جديد المنطقة 16.80 جنيه

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أما في حال هبوط الدولار مقابل الجنية لأسفل منطقة 16 جنيه لعدة أيام فيتأكد بذلك هبوط الدولار لأسفل عند سعر 15.7 جنيه مقابل الدولار، وسنتناول في موضوعنا القادم أهم عوامل ضعف الجنيه المصري والتي سيكون لها أثر كبير على المدى المتوسط والطويل في تحديد سعر الجنيه مقابل الدولار.