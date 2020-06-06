أسعار الأسماك اليوم الخميس 4/6/2020

شهدت أسعار السمك استقرار اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2020, حيث أعلن سوق العبور للجملة استقرار السمك خلال الأيام الماضية, نظراً لزيادة الإنتاج المحلى من المزارع وصيد الاسماك, وقد شهدت الاسواق المحلية خلال الفترة الماضية بعد عيد الفطر إقبالاً كبيراً على شراء الأسماك، ولكن الأسعار لم تتغير وسوف نستعرض في هذا المقال أسعار السمك اليوم .

سجل سعر كيلو السمك البلطي نمرة 1 ما بين 24 إلى 27 جنيه, وسجل سعر الكيلو البلطي نمرة 2 ما بين 20 إلى 23 جنيه, سجل سعر كيلو البلطي الأسواني ما بين 17إلى 37 جنيه للكيلو, وقد سجل سعر فيليه البلطي ليسجل ما بين 30 إلى 90 جنيه, فيما سجل سعر البوري ما بين 32 إلى 45 جنيه للكيلو, فيما سجل سعر سمك الدنيس 100جنيه للكيلو, وتراوح سعر سمك البربون ما بين 40 إلى 50 جنية, والسبيط سجل ما بين 110 إلى 170 جنيه, وسجل سعر كيلو الكابوريا ما بين 30 إلى130 جنيه للكيلو.

بينما سجل سعر كيلو الجمبري حسب نوعه وحجمه ما بين 85إلى 350 جنية للكيلو, وسجل سعر قشر البياض ما بين 60 إلى 80 جنيه للكيلو, فيما سجل البياض الخليجي ما بين 25 إلى 35 جنيه, والبياض الأملس ما بين 60 إلى 80 جنيه, وتراوح سعر القراريط ما بلين 10 إلى 20 جنيه, وسمك الثعابين ما بين 50 إلى 210 جنيه, وسعر سمك المكرونة السويسري ما بين 60 إلى 70 جنيه والمجمد ما بين 20 إلى 38 جنيه وسمك موسى ما بين 60 إلى 80 جنيه.