gold prices انخفاضات على سعر جرام الذهب اليوم الخميس 4 يونيو مايو 2020 محلياً وعالمياً “توقعات أسعاره مستقبلا”

توقعات أسعار الذهب بعد الوصول بالأسعار لمستويات قياسية في الفترة السابقة تخطت 1747 دولار للأوقية الفترة الماضية، خاصة بعد الارتفاعات المتلاحقة والقمم التاريخية والشراء المحموم على أسعار الذهب بعدما لامس سعر الذهب خلال الفترات السابقة مستويات قياسية عاد ليستقر مجدد في التعاملات المسائية بالأسواق العالمية، محققاُ اليوم سعر 1708 دولار للأوقية، مما كان له أثر كبير في ارتفاعات كبيرة مجدداُ بالأسواق المحلية بمصر، حيث ترتبط أسعار الذهب بسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه، ولكن حد من مزيد من الارتفاعات بالأسواق المحلية تراجع الدولار مقابل الجنيه خلال العامين السابقين، وعلى الرغم من ذلك ما زال المعدن الأصفر محتفظاً بمركزه كأفضل ملاذ آمن وسط عالم بشوبه الضبابية الاقتصادية والظروف الجيو سياسية المتخبطة.

ويجب أن نعرف أن سعر الذهب محليا يحدده عاملين لا ثالث لهما، كما يجب على المقبلين على شراء المعدن النفيس اختيار الوقت المناسب للشراء، وذلك حتى يتم الشراء قرب أدنى المستويات السعرية، كما يجب على البائع أيضا اختيار الوقت المناسب حتى يحصل على أعلى قيمة في حالة البيع، أما عن العوامل المتحكمة في سعر الذهب محلياً فهما موضوع هذا التقرير.

أسباب ارتفاع وانخفاض أسعار الذهب محليا بالسوق المصري

كما ذكرنا سابقا هناك عاملين لهما التأثير المباشر على انخفاض أو أرتفاع سعر الذهب بالسوق المحلي بمصر، أما عن هاذين العاملين فهما كما يلي:

أولاً: سعر الذهب بالأسواق والبورصات العالمية ويحدده العرض والطلب والظروف الاقتصادية العالمية، فسعر الذهب عالميا يرتفع وقت الأزمات الاقتصادية والسياسية، حيث يلجأ إليه العامة والخاصة كملاذ آمن يحتفظ بالقيمة.

ثانياً: سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، فسعر الذهب يرتفع بارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه وينخفض بانخفاضه، ويرجع ذلك لأن سعر الذهب عالمياً يتم تقويمه بالدولار.

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سعر جرام الذهب اليوم بمصر اليوم بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 871 إلى 873 عيار 22 798 إلى 800 عيار 21 762 إلى 764 عيار 18 653 إلى 655 عيار 14 508 إلى 509 عيار 12 435 إلى 437 الاونصة 27,084 إلى 27,155 الجنيه الذهب 6,096 إلى 6,112 الكيلو 870,857 إلى 873,143

أكبر الدول في احتياطيات الذهب

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سعر الذهب اليوم بالأسواق العالمية

شهدت أسعار الذهب الفترة الماضية ارتفاعات قياسية حاليا في أسعار الذهب بالأسواق العالمية، والذهب يسجل حاليا سعر 1708 دولار للأوقية، ومتوقع التجربة على مستويات سعرية تصل للمقاومة على حركة أسعار الذهب عند سعر 1750 دولار للأوقية على المدي القصير.