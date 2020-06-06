“Chicken Price” أسعار الدواجن اليوم الخميس 4 يونيو 2020 بالسوق المصري للمسهلك .. سعر الفراخ والدجاج الأبيض والساسو والبلدي بالمزارع .. أسعار بيض المائدة

استقرار ملحوظ في سعر بيع الدواجن اليوم بالمزارع شهدته الأيام السابقة، وانعكس الحال على سعر البيع للمستهلك فقد شهدت أسعار تداول الدواجن في السوق المصري بعض الاستقرار النسبي طوال الأسبوع الماضي، حيث سجلت أسعار الدواجن البيضاء بالمزارع سعر ما بين 25 إلى 28 جنيها تسليم المزرعة، وبعد إضافة مصروفات النقل لحين وصلها تجار التجزئة وبعد إضافة هامش الربح للتجار يتم البيع للمستهلك بأسعار تقارب 27 جنيه للكيلو جرام حي.

أما عن الدواجن الحمراء “الساسو” فيصل سعرها للمستهلك النهائي بسعر يقارب 29 جنيه للكيلو جرام “حي” أما عن أسعر بيض المائدة فيتراوح سعره للمستهلك ما بين 25 إلى 30 جنيه للبيض الأبيض والأحمر، أما عن بيض المائدة البلدي فيصل فيتراوح سعره ما بين 25 إلى 30 جنية حسب المناطق.

أسعار الدواجن اليوم

ومن الجدير بالذكر أن استقرار سعر أعلاف الدواجن الفترة الماضية كان له أكبر الأثر في استقرار أسعار الدواجن بمصر، حيث تمثل الأعلاف ما يقارب 60% من تكلفة صناعة الدواجن بمصر، أما النسبة الباقية وهي 40% من تكلفة الإنتاج فتتمثل في لأجور العمالة واللوجستيات من مصروفات نقل وخلافة.

وقد تختلف أسعار الدواجن من منطقة لأخرى حسب كانت المناطق شعبية أو راقية نظر لاختلاف مصرفات تجار التجزئة، وكذلك تختلف الأسعار تبعاً لبعد أو قرب منافذ البيع للمستهلك عن المزارع، وذلك لاختلاف مصروفات النقل، وأسعار الدواجن في مصر يحددها الكثير من العوامل نوجز أهمها في التالي:

أسعار الأعلاف وهو أهم عامل متحكم في سعر الدواجن بمصر

أسعار الطاقة والمتمثلة في النقل وتدفئة بالمزارع في شهور الشتاء

نسبة التضخم والتي بارتفاعها ترتفع أجور العمال نظر لارتفاع أجورهم لمواجهة متطلبات المعيشة

ارتفاع أو انخفاض أسعار البدائل من لحوم حمراء أو أسماك

كثافة أو انخفاض إنتاج المزارع في كل دورة إنتاج

السماح أو منع استيراد الدواجن يؤثر أيضا في أسعار الدواجن ارتفاعاً أو انخفاضاً

تكلفة الرعاية البيطرية من أدوية وأمصال لها عامل مؤثر في تحديد سعر الدواجن للمستهلك

أسعار الدواجن اليوم

وأكد الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالقاهرة، أن هناك تراجع في حركة البيع بسوق الدواجن، حيث شهدت أسعار الدواجن من المزرعة 23 جنيها للكيلو، وذلك على أن يكون سعر البيع للمستهلك 27 – 28 جنيها للكيلو حسب المنطقة، وأضاف أن سعر كرتونه البيض وارد المزرعة بـ 22 جنيها للكيلو، على أن يكون سعر البيع للمستهلك بين 25 – 27 جنيها للكرتونه حسب المنطقة Advertisements

من خلال الجدول التالي والذي يوضح أسعار الدواجن اليوم بمصر سواء بالمزارع أو للمستهلك النهائي والجدول يوضح سعر الدواجن البيضاء والحمراء”الساسو” وكذلك أسعار الدجاج البلدي، وكذلك أسعار بيض المائدة بأنواعه سواء كان بيض أبيض أو أحمر أو بيض بلدي

النوع وحدة البيع متوسط السعر بالمزرعة بالجنيه متوسط سعر المستهلك بالجنية دجاج أبيض الكيلو جرام من 25 إلى 27 30 دجاج ساسو الكيلو جرام من 27 إلى 30 34 دجاج بلدي الكيلو جرام من 35 إلى 37 40 بيض أبيض الطبق 30 بيضة من 35 إلى 36 40 بيض أحمر الطبق 30 بيضة من 36 إلى 37 42 بيض بلدي الطبق 30 بيضة 40 45

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