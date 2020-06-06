الكنيسة تحتفل بالتذكار الشهرى لأعياد الميلاد والقيامة والبشارة اليوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم السبت، بتذكار الأعياد السيدية "البشارة والميلاد والقيامة" كما هو معتاد في اليوم التاسع والعشرين من الشهر القبطي، فيما عدا شهرى طوبة وأمشير، ويصلى بالطقس الفرايحي الذي يمتاز بالنغم المطرب الذي يليق بالأعياد والأفراح الروحية ولا يكون فيه صوم انقطاعي ولا ميطانيات.

وفي طقس صلوات تذكار الأعياد السيدية "البشارة والميلاد والقيامة" تصلي التسبحة كالمعتاد على أن تقال "تين أويه إنثوك"، كما يقال المجمع بطقس الأعياد السيدية وتقال الذكصولوجيات والإبصاليات والدفنار ثم ختام التذاكيات فختام التسبحة.

فيما يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة للشعب على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).

كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد 29 من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.