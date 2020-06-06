شكرا لقرائتكم خبر عن غدا صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 2000 جنيه وحتى 3000 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعىُ غدا الأحد صرف معاشات الشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات ممن تزيد معاشاتهم عن 2000 جنية وحتى 3000 جنيها ويستمر الصرف علي مدار يومين ،بعد انتهاء يوم الخميس الماضي مواعيد صرف الشريحتين الأولى والثانية لاصحاب المعاشات الاقل من 2000 جنيه .

وكانت نيفين القباج ، وزيرة التضامن الاجتماعي قد تلقت تقرير غرفة العمليات المركزية المشكلة من قيادات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمتابعة صرف المعاشات والتي أشارت إلى انتظام عمليات صرف معاشات شهر يونيو فى الايام الاربعه الاولي ؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 4.35 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 4.89 مليار جنيه.

و أشار التقرير إلى انتظام عمليات صرف المعاشات في رابع ايام صرف معاشات شهر يونيو و ثانى ايام الشريحة الثانية لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 2000 جنيه فأقل حيث بلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 395 ألف حالة بقيمة إجمالية 405 مليون جنيه، وعدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 2.21 مليون حالة صرف بقيمة إجمالية 2.67 مليار جنيه، بالإضافة 1.74 مليون حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 1.81 مليار جنيه ، في حين تم تحويل 4.45 مليار جنيه على البنوك تصرف لما يزيد على 1.68 مليون قائم بالصرف.

وجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت في اطار خطة الدولة للتيسير على اصحاب المعاشات و ضمان سلامتهم عن اتاحة صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الصرافات الالية A.T.M " " و صرف المعاشات المحولة على البنوك اعتباراً من الاول من يونيو ، أما فيما يخص منافذ الصرف التابعة للهيئة ومكاتب البريد فقد تم وضع آلية لتقسيم الصرف لأصحاب المعاشات على أيام متفرقة من الشهر

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وخصص لأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيه حتى 3000 جنيها و عددهم 1 مليون قائم بالصرف ايام الأحد و الأثنين الموافقة (7 -8) من شهر يونيو.

-و فئة من يزيد معاشهم عن 3000 جنيه ومن يتخلف عن الصرف خلال الايام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 يونيو.

علما انه تيسيرا على الحالات المطلوب تنشيط بطاقة الصرف لهم لمرور 6 اشهر على اخر تنشيط سوف يستمر السماح لهم بصرف معاش شهر يونيو دون الحاجة الى تنشيط بطاقة الصرف من داخل المنافذ.

وفى السياق ذاته اكدت الوزارة على توفيرها كافة وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات واقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وادارة الامن وخدمة المواطنين بالإضافة الى تطهير كافة هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.