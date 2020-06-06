"المعارضات" يجدد حبس نقاش متهم بقتل صديقه بسبب السحر والشعوذة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة، تجديد حبس نقاش، 15 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل صديقه وإلقائه من الطابق الثالث عقب اتهامه بعمل سحر له وإحداث مشكلات بحياته الزوجية في الجيزة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الجيزة بلاغا من الأهالي بسقوط جثة شاب من شرفة إحدى الشقق السكنية بمنطقة الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب يدعى "س. ا" سائق توك توك مقتول وملقى من العقار غارقا في دمائه.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه ويدعى "ر" يعمل نقاشا ويعاني من مرض نفسي حاول الهرب إلا أن أجهزة الأمن بالجيزة تمكنت من ضبطه واقتياده إلى ديوان القسم.

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وبمواجهة المتهم بالواقعة أكد أنه يعمل نقاشا وتعطل عن العمل وأصبح عاجزا على الإنفاق على أسرته وبسبب الخلافات الأسرية تركت زوجته المسكن واصطحبت طفلتها وتركت طفليها بصحبته .

وكشفت التحريات أن المجني عليه صديقه سائق توك توك توجه لزيارته وتوصيل طعام له ولطفليه وأثناء تواجده وقعت بينهما مشادة كلامية اتهم خلالها النقاش صديقه سائق التوك توك بعمل سحر له مرددا "بتعمل لي سحر عشان تبوظ حياتي" لينفي المجني عليه كلام صديقه الذي لم يقتنع بذلك وبناء عليه تشاجر معه، وقام المتهم بكتم أنفاس صديقه، وخنقه مستغلا إصابته بإعاقة في قدمه "بتر بقدمه" وقتله خنقا بقطعة قماش على وجهه ورقبته، ووضع قطعة قماش على فمه، ثم مثل بجثته بوضع عصا خشبية بأماكن حساسة بجسده، وعقب ذلك ألقى الجثة من النافذة وفر هاربا.

تمكنت أجهزة الأمن ضبطه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات وأمرت بحبسه.