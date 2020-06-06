النيابة تطلب التحريات في واقعة سقوط طفل من أعلى عقار بالعجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أمرت نيابة العجوزة، بسرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول واقعة سقوط طفل من أعلى سطح عقار بمنطقة أرض اللواء، للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتدبت النيابة العامة، الطب الشرعي؛ لبيان سبب الوفاة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من التشريح.

البداية عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع طفل سقط من أعلى سطح عقار بمنطقة أرض اللواء حيث انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة للوقوف على أسبابها وملابساتها.

وتبين من خلال التحريات أن الطفل يبلغ من العمر ما يقرب من 5 سنوات اختل توازنه أثناء لهوه وسقط من أعلى سطح العقار الذي يقيم به مما أسفر عن مصرعه تحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.