المصنفات تداهم استوديوهات غير مرخصة في الطالبية تستخدم برامج مقلدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
ضبطت مباحث المصنفات برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية بداخل استوديوهات غير مرخصة بالجيزة.
كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، أفادت قيام أحد الأشخاص بإنشاء وإدارة3 استوديوهات صوت وبروفات الفرق الموسيقية بمنطقة الطالبية بالجيزة، دون الحصول على التراخيص اللازمة، واستخدام أجهزة حاسب آلي محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة لكبرى الشركات العالمية، بدون إذن أو تصريح أو موافقة أصحاب الحقوق المادية والأدبية لتلك البرامج.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الإستوديوهات والتقابل مع أحد العاملين بالأستوديو ،وتم ضبط (وحدة معالجة مركزية محمل عليها برامج مونتاج وهندسة صوتية مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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