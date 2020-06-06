ضبط شقيقين لشروعهما في سرقة مشرف محطة وقود بالإكراه بمدينة نصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، القبض على شقيقين لشروعهما في سرقة مبلغ مالي من مشرف محطة وقود بالإكراه بمنطقة مدينة نصر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا يفيد بتمكن رجال مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول من ضبط (عامل بمحطة وقود وشقيقه) فور محاولتهما الشروع في سرقة مبلغ مالي من داخل المحطة "محل عمله" كرهاً عن مشرف الوردية الليلية بالمحطة "مصاب بجرح قطعي بفروة الرأس واشتباه ارتجاج بالمخ".

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وضبط بحوزتهما (سلاح أبيض "مطواة"- عتلة حديدية "عليها آثار دماء") واعترفا بارتكاب الواقعة وذلك نظراً لطبيعة عمل الأول بالمحطة وعلمه باحتفاظ مشرف الوردية بمبالغ مالية "الإيراد اليومي للمحطة" داخل غرفة ملحقة بالمحطة.

وأضاف انه إستعان بشقيقه لتنفيذ مخططه وتسللا للغرفة المُشار إليها وبعد أن إستشعر بهما المجنى عليه،تعدى عليه أحدهما بالضرب بإستخدام عتلة حديدية محدثاً إصابته المُشار إليها ولاذا بالفرار.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.