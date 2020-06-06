الأمن العام: ضبط 179 قطعة سلاح ناري و244 تاجر مخدرات خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 179قطعة سلاح ناري، و244قضية مخدرات، وتنفيذ 74765حكم قضائس متنوع.

كما ضبط 17 متهمًا لممارستهم أعمال البلطجة، و164 دراجة نارية مخالفة، و30 ألف و965 مخالفة مرورية بالإضافة إلى فحص 96 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 14 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية على مستوى الجمهورية.