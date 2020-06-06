"كان بيفض الخناقة".. النيابة تستمع لشهود واقعة قتل عامل لشقيقه في الوراق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:
تستمع نيابة الوراق، لأقوال الشهود في واقعة قيام عاطل بطعن شقيقه عقب تدخله لفض مشاجرة بين شقيقهما الثالث.
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
ووجهت النيابة للمتهم تهمة القتل العمد، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وأمام جهات التحقيق اعترف المتهم أنه لم يتعمد قتل شقيقه وأن الخلافات ومشاجرته مع شقيقهما الثالث جعلته يتدخل لفض النزاع بينهما فدخلت السكين في بطنه ولقى مصرعه في الحال، مؤكدًا أنه لم تربطه خلافات سابقة مع المجني عليه وأرشد المتهم عن السلاح المستخدم في الجريمة، "مات غصب عني".
البداية عندما تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية اخطارا بمقتل شاب بمنطقة كفر السليمانية في الوراق، انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وتبين العثور على حثة شاب مصاب بطعنة نافذة وقد فارق الحياة.
كشفت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث والعميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، أن شقيقين تشاجرا فيما بينهما لخلافات عائلية فتدخل الشقيق الثالث للفض بينهما ما دعا المتهم لحمل سكين وسدد به طعنة للمجني عليه فارداه قتيلا.
تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.
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