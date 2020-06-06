قاضي محاكمة سما المصري: "لو معاكي كمامة البسيها".. والمتهمة: "حاضر يا أفندم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود السعيد:

على مدار أكثر من ساعتين، استمعت الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية، اليوم السبت، لمرافعة الدفاع بقضية سما المصرية في اتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وأجلت للحكم بجلسة 27 يونيو المقبل.

وقال المحامي أشرف ناجي، دفع المتهمة إنها حضرت مرتدية "النقاب" ودار حديث بينها وبين قاضي المحاكمة إذ أخبرها "لو معاكي كمامة البسيها"، فردت "حاضر يا أفندم وارتدتها".

وترافع "ناجي" والمحامي وحيد الكيلاني عن المتهمة والتمسا براءتها من التهم المنسوبة لها.

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وحضر المحامي شعبان سعيد، وكيلًا عن المُبلغة ريهام سعيد، والمحامي محمود وحيد عن المستشار مرتضى منصور، وصرحت لهم المحكمة بالادعاء مدنيًا خلال الجلسة ضد سما المصري.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن – وشهرتها سما المصري – نشرت صورا ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها.

واتهمتها النيابة في بيان لها، بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة.