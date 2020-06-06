بعد شفائه من "كورونا".. النائب هشام مجدي يعتذر عن عدم حضور جلسات البرلمان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

وجه الدكتور هشام مجدي، عضو مجلس النواب، رسالة إلى المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، اليوم السبت، يعتذر فيها عن عدم حضوره جلسات هذا الأسبوع التي تبدأ غدًا الأحد، التزامًا منه بالإجراءات اللازمة وحفاظًا على سلامة نواب المجلس؛ حيث إنه في فترة ما بعد التعافي من مرض "كوفيد-19".

واختتم النائب رسالته، قائلًا: "خالص التحية وأطيب التمنيات القلبية للمجلس رئاسة وأعضاء وأمانة بالتوفيق في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حفظ الله مصر بلد السلام والأمان".

وكان النائب الدكتور هشام مجدي قد غادر، صباح أمس الجمعة، مستشفى العاصمة، بعد تماثله للشفاء؛ حيث دخل المستشفى بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.