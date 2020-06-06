طلب إحاطة لوزير الرياضة لمخالفة مجلس الزمالك قرارات رئيس الوزراء

محمد اسماعيل - القاهرة - قال حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بشأن قيام مجلس إدارة نادي الزمالك بمناشدة أعضائه سرعة دفع الاشتراكات المتاخرة، كما أعلن أيضًا عن قيام ما يزيد على ألف عضو بدفع الاشتراكات خلال يومين.

وأضاف السيد، في بيان صحفي له اليوم السبت، أن مجلس إدارة نادي الزمالك قام أيضًا بإنشاء مقر للشهر العقاري بمقر النادي لتسهيل قيام الأعضاء بإجراء خدمات الشهر العقاري التي يوفرها هذا المنفذ، علمًا بأنه لم يتم طلب ذلك من وزارة العدل.

وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن الإجراءات التي قام بها مجلس إدارة نادي الزمالك تخالف قرارات رئيس الوزراء والتي تحذر من فتح الأندية والمنشآت الرياضية؛ مما يتسبب فيه هذان القراران من مجلس إدارة الزمالك بالالتفاف حول قرار مجلس الوزراء ويؤديان إلى تجمعات من الأعضاء داخل النادي؛ إما بحجة دفع اشتراكات أو إنهاء إحدى الخدمات بالشهر العقاري.

وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أن مثل هذه الإجراءات التي يقوم بها مجلس إدارة نادي الزمالك تسهم في انتشار وباء كورونا من خلال تزاحم أعضاء النادي لدفع الاشتراكات أو إنهاء الخدمات التي يقومون بها في الشهر العقاري.