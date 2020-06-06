مطار القاهرة يستقبل 642 مصريًّا عالقًا بالكويت على متن 3 رحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، 3 رحلات دولية استثنائية قادمة من دولة الكويت، على متنها نحو 642 مصريًّا من العالقين هناك، منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي إن الرحلة الأولى تابعة لشركة "النيل للطيران"، وصل على متنها 180 مصريًّا قادمين من الرياض، والرحلة الثانية تابعة للخطوط الكويتية، قادمة على متنها 300 مصري، أما الرحلة الثالثة فتابعة لطيران الجزيرة على متنها 162 مصريًّا، بإجمالي 642 مصريًّا.

وخضع ركاب الرحلات إلى الفحص الطبي داخل صالة الوصول بمطار القاهرة، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بالمطار، وتم إجراء اختبارات فيروس "كورونا" لهم والسماح بمغادرتهم إلى منازلهم؛ لقضاء مدة العزل المنزلي المقررة بـ14 يومًا.

يذكر أن سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.