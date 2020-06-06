262 فرنسيًّا يغادرون القاهرة في رحلة استثنائية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم السبت، رحلة استثنائية سيرتها شركة "إير فرانس"، لنقل 262 مواطنًا فرنسيًّا من الموجودين في مصر، وعالقين بسبب وقف الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية على خليفة أزمة فيروس كورونا.

وقالت مصادر بالمطار: وصلت رحلة "إير فرانس" المطار، أمس، دون ركاب، وأقلعت صباح اليوم على متنها نحو 262 راكبًا فرنسيًّا ما بين عاملين بالسلك الدبلوماسي وطلاب وعدد من الجالية الفرنسية بالقاهرة، ممن رغبوا في العودة إلى بلادهم، في ظل تعليق رحلات الطيران في مصر، وأنهت سلطات المطار إجراءات سفر ركاب الرحلة الفرنسية من مبنى الركاب رقم 2 بالمطار.

يُذكر أن سلطة الطيران المدني أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي، واستثنى القرار 5 حالات من التعليق؛ منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجها دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.