السيسي: أحذر من استمرار أي طرف في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتاب- محمد نصار:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن جهود البرلمان الليبي والجيش الوطني مكنت من التوصل إلى مباردة شاملة لإنهاء الصراع في ليبيا.

واضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، بحضور عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، وخليفة حفتر قائد الجيش الليبي: وهذه لحظة مهمة تطلعت لها خلال السنوات الماضية تلك اللحظة التي يتم الإعلان فيها عن مبادرة لحل الصراع وبداية مرحلة جديدة لعودة الحياة الآمنة والطبيعية.

وتابع: مصر حرصت على إنهاء معاناة الشعب الليبي، ويكتسب هذا اللقاء أهمية خاصة نظرا لتطورات الساحة الليبية والتفاعلات الدولية المحيطة بالملف الليبي، وأود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن تمتد تداعياته إلى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي.

وزاد: ما يقلقنا الفترة الحالية ممارسات بعض الأطراف على الساحة الليبية رغم الجهود الدولية خلال سنوات لإيجاد حل مناسب للأزمة وأحذر من استمرار أي طرف وإصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة.