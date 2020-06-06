"الخدمات البيطرية": تحصين 900 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الهيئة حتي الآن حصنت 900 ألف ماشية. ورغم الظروف الاستثنائية الخاصة بفيروس كورونا؛ فإن المديريات تعمل بكامل طاقتها، مشيرًا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، متمثلة في هيئة خدمات الطب البيطري، مستمرة في عمليات تحصين الماشية على مستوى كل محافظات الجمهورية.

وأضاف محمود، في تصريح خاص أدلى به إلى "الخليج 365"، اليوم السبت، أن أعمال لجان الفحص والتحصين الوقائي تحصن ضد مرضى الحمى القلاعية والوادى المتصدع، لافتًا إلى أن الدفع بتلك اللجان على 24 محافظة، بجانب أعمال التطهير والوقاية للمنشآت الحكومية والخاصة.

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية: الهيئة تكافح كل الأمراض المستوطنة من خلال الحملات المكثفة والمرور المستمر على منازل المربين؛ نظرًا لغلق أسواق الماشية.

وناشد محمود جموع المربين بضرورة التحصين والوقاية؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية، مضيفًا أن ما يقرب من 70% من الماشية لدى صغار المربين.

وأشار رئيس هيئة الخدمات البيطرية إلى أن الهيئة تعمل على حماية الثورة الحيوانية والداجنة من الأمراض التي تضرب الصناعة وتهدد المربين.