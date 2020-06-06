"التموين": استقبال ١٧٠٠ طلب في المرحلة الرابعة من مشروع جمعيتي.. والمعاينات آخر العام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

كشف تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، عن أنه جار استكمال مشروع جمعيتي لتوفير فرص عمل لشباب الخريجين، بجانب أيضًا التوسع في إنشاء منافذ سلعية لطرح كل المنتجات الغذائية للمواطنين بنفس أسعار منافذ المجمعات الاستهلاكية؛ حيث يعد مشروع جمعيتي هو أحد مشروعات ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتم تنفيذه بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وَفقاً لبروتوكول التعاون المُبرم بينهما في شهر مايو 2015.

وأوضح التقرير أنه تم إنشاء 3121 منفذًا بالمرحلة الأولى بجانب افتتاح 1100 منفذ في المرحلة الثانية، بالإضافة إلى افتتاح 500 منفذ بالمرحلة الثالثة، وجار افتتاح باقي المنافذ المستوفاة للشروط وعددها 535 منفذًا، ليصل إجمالي عدد المنافذ التي تم افتتحها حتى الآن 4721 فرعًا، حيث إن المرحلة الثالثة من مشروع هي المرحلة الأطول حتى الآن؛ حيث تم تقسيمها إلى عدة أقسام، الأول من سبتمبر 2018 حتى 23 يوليو 2019، وتم اعتماد نتائج كل المحافظات، وتم قبول 1065 طلب تشغيل 500 منفذ، وجار استكمال إجراءات تشغيل 535 منفذًا، بينما اعتذر عن استكمال إجراءات التشغيل 30 متقدمًا، وأن القسم الثاني من 24 يوليو 2019 حتى 31 ديسمبر 2019، وتم اعتماد نتائج 22 محافظة، وجار استكمال اعتماد باقي نتائج المعاينات لعدد 5 محافظات، ثم استكمال إجراءات التشغيل، وأن القسم الثالث من بداية يناير 2020 حتى 29 فبراير 2020، وجار استكمال المعاينات بالتنسيق بين الشركات المنفذة ومديريات التموين المختصة ومن المستهدف أن يتم الانتهاء من اعتماد باقي نتائج المرحلة الثالثة بنهاية يونيو 2020.

وأوضح التقرير أنه تم فتح باب التقدم للمرحلة اعتباراً من بداية مارس الماضي، ومن المتوقع غلق باب التقدم للمرحلة 30-6-2020، وأن عدد الطلبات الواردة حتى الآن 1700 طلب، وأنه من المخطط أن تتم معاينات طلبات المرحلة الرابعة في النصف الثاني من عام 2020، وذلك عقب الانتهاء من تشغيل منافذ القسم الثالث بالمرحلة الثالثة، وأنه سيتم تخطيط احتياجات المرحلة الرابعة وفقاً لدراسة متوسط عدد البطاقات؛ بحيث يكون المنفذ يخدم ما لا يقل عن 500 بطاقة، وذلك في الأماكن الأكثر احتياجاً.