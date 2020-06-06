"الوزراء" يكشف عن جهود مصر لمساعدة الدول على مواجهة جائحة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في تقرير له، إنه في إطار ما يجمع مصر من علاقات تعاون وأواصر صداقة مع الدول المتضررة من جائحة كورونا، قامت الحكومة المصرية بإرسال شحنات عديدة من المساعدات الدوائية والمؤن إلى دول مختلفة؛ مثل الصين وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا والسودان وجنوب السودان.. وغيرها، لمساعدتها على تخطي الأزمة.

جاء ذلك خلال مناقشة رئيس مجلس الوزراء، واستعراضه تقريرًا من مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، اليوم السبت، تضمن أهم الجهود والإجراءات الحكومية لمواجهة فيروس كورونا المستجد خلال 100 يوم من وجود الفيروس في مصر.

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وفي ذات الصدد، تلقت مصر مساعدات طبية من الصين، وأرسلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر مساعدات بها معدات وقاية ومؤن طبية إلى الهلال الأحمر المصري، وكذلك أرسل البنك الدولي دعمًا لبرنامج تنمية صعيد مصر للتخفيف على أهالي محافظة قنا وسوهاج من تداعيات الفيروس.

وسلط التقرير الضوء على جهود الحكومة المصرية لإعادة العالقين المصريين في الخارج إلى مصر من العديد من الدول، منذ بداية ظهور الجائحة، وتنظيم دخولهم الحجر الصحي؛ لتلقي العلاج اللازم، والتأكد من عدم إصابتهم بالفيروس، بهدف الاطمئنان عليهم وإعادتهم إلى منازلهم سالمين.

وسلط التقرير الضوء على عدد من المبادرات الحكومية؛ منها مبادرة "أهالينا" التي تدعم الفئات الأكثر تضرراً من تفشي الفيروس، كما تمت الإشارة إلى قيام القطاع الخاص ممثلًا في كبرى الشركات والشركات الصغيرة، والقطاع الحكومي ممثلًا في أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية وعدد من الاتحادات، بالتنسيق في ما بينها بهدف التبرع لصندوق تحيا مصر، وتقديم كل سبل الدعم اللازم سواء للأُسر أو الأطقم الطبية؛ للتخفيف من حدة التداعيات السلبية للجائحة عليهم.