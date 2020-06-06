أخبار مصر | برلمانية تناشد متعافي كورونا بالتبرع بالبلازما لإنقاذ الحالات الحرجة

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر برلمانية تناشد متعافي كورونا بالتبرع بالبلازما لإنقاذ الحالات الحرجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، المتعافين من فيروس كورونا، بضرورة التبرع سريعا للمستشفيات المختلفة بالبلازما، لاسيما بعد إعلان وزارة الصحة نجاح عملية حقن الحالات الحرجة من المصابين بفيروس كورونا ببلازما المتعافيين، مشيرة إلى أن هذه التجربة أثبتت فعاليتها، ولابد وأن يبادر كل متعافي لإنقاذ حياة الآخرين، خاصة وأن الاستجابة كبيرة لدى الحالات الحرجة.

وأضافت في بيان لها، اليوم السبت، أن الجميع يسعى لخدمة المرضى والمصابين وتقديم كافة الخدمات لهم أثناء فترة إصابتهم، الأمر الذي يجعلهم يردون هذا الجميل، ويحاولون تقديم مساعدات لإنقاذ حياة غيرهم، لا سيما وأنهم من عانوا ويدركون جيدا حجم المعاناة والآلام التي يعيشها المرضى والمصابين.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن تبرع هؤلاء المتعافين بالبلازما يعد واجب وطني ورد لمعروف الرعاية والاهتمام الذي تلقوه أثناء فترة علاجهم، مطالبة المتعافين بالتوجه سريعا إلى أقرب مركز خدمات نقل دم أو المراكز المخصصة لسحب بلازما، بعدد من الشروط التي وضعتها الوزارة أهمها وجود دليل مسحة إيجابية لفيروس، ومرور 14 يومًا على المتعافي من آخر مسحة سلبية مع عدم ظهور أي أعراض أخرى للفيروس، والالتزام بالسن من 18-60 سنة.

- آخر التطورات والمستجدات بشأن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في مصر

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة حتى الآن.

- ارتفاع جديد في أعداد مصابي ووفيات فيروس كورونا

من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.

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- تسجيل 1348 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و40 حالة وفاة

وأكد متحدث الصحة، في بيان صحفي، تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.

ولفت إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

- المحافظات الأعلى والأقل بشأن معدل إصابات كورونا

وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.

- ارتفاع حالات الشفاء من فيروس كورونا

وأوضح أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، فضلًا عن تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.