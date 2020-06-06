أخبار مصر | اقتراح برغبة لتحويل مستشفى بالمنيا لخدمة للأهالي بدلا من تخصيصها لعلاج مصابي كورونا

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر اقتراح برغبة لتحويل مستشفى بالمنيا لخدمة للأهالي بدلا من تخصيصها لعلاج مصابي كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تقدم حسين غيته، عضو مجلس النواب، باقتراح برغبة، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الصحة الدكتورة هالة زايد، بشأن تحويل أحد المستشفيات المركزية بمحافظة المنيا لتقديم الخدمات الصحية للأهالي بدلا من تخصيصها لعلاج مصابي كورونا فقط.
وأوضح غيته، في اقتراحه اليوم السبت، أنه منذ تفشي فيروس كورونا في مصر، خاصة في محافظة المنيا، وتم تخصيص جميع المستشفيات والحميات داخل المحافظة عزل صحي لمصابي فيروس كورونا، لا سيما مستشفى مغاغة وحميات مغاغة، وكذلك المستشفى المركزي العدوة، وحميات العدوة.
وأكد، أنه بعد تحويل تلك المستشفيات للعزل، افتقد الأهالي أي أماكن أخرى لتلقي العلاج نتيجة تحويل جميع المستشفيات فلم يتبقى مكان صحي واحد داخل المحافظة لتقديم الخدمات الصحية للأهالي، مما يضر بصحة المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال، والذين يعانون من الأمراض المزمنة أو التي تحتاج لمتابعة ومباشرة مستمرة.
وتابع: "يضطر أهالي محافظة المنيا الخروج من نطاق المحافظة للذهاب لمستشفيات أخرى لتلقي الخدمات الصحية العاجلة، والبعض الآخر يضطر لذهاب للمستشفيات الخاصة مما يمثل عبء كبير على الأهالي نتيجة ارتفاع تكلفة تقديم الخدمات الصحية لهم".
وأشار إلى أن مستشفى مغاغة المركزي خير من أن تقدم بها الخدمة الصحية لا سيما وانها تحتوي على وحدة مخ واعصاب، وعناية بها ١٦ سرير، وحضانات تقدر ٤٠ حضانة، مما سيجعل تحويلها أفضل لرعاية الأهالي، وتقديم الخدمات الصحية العادية واسعاف المواطنين.
وطالب عضو مجلس النواب، بإعادة النظر في المستشفيات المحولة لعلاج مصابي فيروس كورونا، وتخصيص إحدى المستشفيات المركزية بمحافظة المنيا لتقديم الخدمات الصحية للاهالي بعيدا عن فيروس كورونا.
1348 إصابة جديدة بكورونا.. و40 حالة وفاة
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الجمعة، عن خروج 402 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 8158 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 9216 حالة، من ضمنهم الـ 8158 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 1348 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 40 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة، هو 31115 حالة من ضمنهم 8158 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1166 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.