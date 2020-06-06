مصر | "الداخلية": ضبط 244 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي في السبت 6 يونيو 2020 01:18 مساءً - انت الان تقراء خبر "الداخلية": ضبط 244 قضية مخدرات خلال 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 244 قضية مخدرات بجانب ضبط أسلحة نارية وتنفيذ أحكام متنوعة، كالتالي:

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 179 قطعة سلاح ناري، بحوزة 152 متهما) وذلك على النحو التالي:

(12) بندقية آلية.

(37) بندقية خرطوش.

(7) طبنجات.

(123) فرد محلي.

(403) طلقة مختلفة الأعيرة.

(15) خزينة.

ضبط (234) قطعة سلاح أبيض.

في مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (74765) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

(329) حكم جناية.

(21212) حكم حبس جزئي.

(4085) حكم حبس مستأنف.

(38481) حكم غرامة.

(10658) حكم مخالفة.

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (244) قضية مخدرات بحوزة (262) متهما، ضُبط خلالها الآتي:

كمية من مخدر البانجو وزنت (30،481 كيلو جرام).

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كمية من مخدر الحشيش وزنت (10،488 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (1،687 كيلو جرام ).كمية من مخدر الشابو وزنت (852 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (75 جراما).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (2،185 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (45 جراما).

عدد (7018) قرصا مخدرا.

في مجال ضبط السجناء والمتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (44) متهم.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (17) متهم لممارستهم أعمال البلطجة.

في مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (164) دراجة نارية مخالفة.

في مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (30965) مخالفة مرورية.

في مجال فحص السائقين: فحص (96) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (14) منهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات الأمنية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بالسويس لمحاولته تهريب 25 كيلو جرام من مخدر الحشيش من شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشيهد أحمد حمدي.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة إعتزام (أحد العناصر الإجرامية "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة جنوب سيناء) نقل وتهريب وترويج شحنات كبيرة من مخدر الحشيش من منطقة شرق قناة السويس إلى غربها عبر نفق الشهيد أحمد حمدى، وإعداد وتجهيز مخزن سري معد خصيصًا بالسيارة قيادته.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن السويس، أمكن ضبطه حال إستقلاله السيارة قيادته فى كمين أعد له بمنطقة شرق النفق بدائرة قسم شرطة الجناين بمديرية أمن السويس، وبحيازته (252 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25،200 كيلو جرام) مخبأة داخل مخزن سرى خلف التجويف المخصص للإطار الإحتياطى للسيارة ( مبلغ مالي - عدد 2 هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1764000 واحد مليون وسبعمائة وأربعة وستون ألف جنيه تقريبًا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية