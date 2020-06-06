شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل المشير خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي بقصر الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يستقبل بقصر الاتحادية كلٍ من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، وذلك بحضور الفريق اول محمد زكي وزير الدفاع، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، وسامح شكري، وزير الخارجية.

وأضاف «راضي»: «يأتي لقاء الرئيس بالقادة الليبين من منطلق حرص مصر الثابت على تحقيق الاستقرار الامني والسياسي في ليبيا ولشعبها الشقيق، وباعتبار أن أمن ليبيا امتداد للأمن القومي المصري، بالاضافة إلى تأثير تداعيات الوضع الليبي الراهن على المحيط الإقليمي والدولي».