شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا تكستايل» في المنيا يبحث توسعات مصنع المنسوجات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السبت، مع وفد مصنع دلتا تكستايل للمنسوجات، إجراء أعمال توسعة بالمصنع، وذلك ضمن خطة المحافظة لبحث القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة، مع إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين.

ضم الوفد دولفور لوبيز، العضو المنتدب لمصنع دلتا تكستايل، دكتور محمد مرة، المدير المالي والإداري للمصنع، المهندس هشام هيكل، الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية.

وناقش المحافظ، المقترحات المقدمة لإمكانية إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا، حيث تسهم تلك التوسعات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.

ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانيات المتاحة لإجراء أعمال التوسعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يجتمع مع وفد مصنع دلتا تكستايل للمنسوجات

اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا يجتمع مع وفد مصنع دلتا تكستايل للمنسوجات