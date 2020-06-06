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شكرا لقرائتكم خبر عن «دلتا تكستايل» في المنيا يبحث توسعات مصنع المنسوجات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بحث اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السبت، مع وفد مصنع دلتا تكستايل للمنسوجات، إجراء أعمال توسعة بالمصنع، وذلك ضمن خطة المحافظة لبحث القضايا والموضوعات المتعلقة بتسيير إجراءات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، ومناقشة موقف المشروعات المتعثرة، مع إزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين.
ضم الوفد دولفور لوبيز، العضو المنتدب لمصنع دلتا تكستايل، دكتور محمد مرة، المدير المالي والإداري للمصنع، المهندس هشام هيكل، الرئيس التنفيذي للمصنع، وبحضور هيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية.
وناقش المحافظ، المقترحات المقدمة لإمكانية إجراء التوسعات لاستيعاب المزيد من العمالة من أبناء محافظة المنيا، حيث تسهم تلك التوسعات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة.
ووجه المحافظ، بتشكيل لجنة من المنطقة الصناعية لدراسة الموضوع وعرضه وتحديد الإمكانيات المتاحة لإجراء أعمال التوسعة، مشيرًا إلى أن المحافظة تعمل على تذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين بهدف خلق مناخ جاذب للاستثمار وتوفير فرص عمل لأبناء المنيا.
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