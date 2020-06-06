شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يصيب 21 مواطنًا في المنيا.. ووفاة 2 بمستشفى ملوي للعزل الصحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الصحة في المنيا، إصابة 21 شخصًا بوباء كورونا المستجد، تم نقلهم لمستشفيات الحجر الصحي، والعزل لتلقي العلاج، فيما لفظ مصابين أنفاسهما الأخيرة متأثرين بالمرض.

وواصل الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بمركز ملوي، علاج 126 مصاب تم احتجازهم بأقسام العزل والرعاية.

من جانبه شدد المحافظ اللواء أسامة القاضي، خلال الاجتماع مع ممثلي المنظومة الصحية على سرعة التنسيق فيما بينهم واستقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة إجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا «لن أسمح أن أي حالة لأي مواطن من أهالينا تقف خارج باب أي مستشفى»، مؤكدًا على وجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التي تستلزم من جميعا أن نكون يدًا واحدة لخدمة أهالينا.