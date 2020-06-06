شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة حملات إزالة كافة الأشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص والبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجهات المعنية، والعمل على رصد مخالفات البناء وخاصة خلال الفترة الراهنة، بهدف التصدي بكل حسم مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 12 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها 7 حالات تعد على أراضي زراعية خاصة على مساحة 691 متر مربع، و4 حالات تعد بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 420 متر مربع، وحالة تعد بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحة 2 فدان، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية، والمباني، خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الجمعة 814 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3932 فدان و18 قيراط و8 سهم، و3364 حالة إزالة مباني بمساحة 453438 متر مربع.

وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.

حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

حملة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا