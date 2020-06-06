شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مطاردة بالزراعات.. القبض على هارب من حكم اقتحام «مركز العدوة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح فريق البحث الجنائي بمركز شرطة العدوة شمال المنيا، في القبض على متهم هارب من تنفيذ 3 أحكام جنائية بينهم حكم بالسجن 7 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة.

وتلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العقيد أكرم عوض، مأمور مركز شرطة العدوة، بتمكن فريق البحث الجنائي برئاسة الرائد محمد صلاح، رئيس مباحث العدوة، من إلقاء القبض على «محمود. ا. ع- 30 سنة – فلاح- مقيم قرية عطف حيدر بمركز العدوة»، عقب مطاردة بالأراضي الزراعية، لتهربه من تنفيذ 3 أحكام جنائية بينها السجن المشدد 3 سنوات في قضية اقتحام مركز شرطة العدوة، و3 سنوات قتل عمد، و2 سنة حيازة سلاح بدون ترخيص.

وجرى التحفظ على المتهم وإحالته لقسم الترحيلات لترحيله لإدارة السجون، عقب عرضه على النيابة العامة.