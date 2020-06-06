شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب قلب وصدر بمستشفى جامعة بنها يتبرع بتقديم مساعدات لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد الجزار، أستاذ أمراض القلب والصدر وجراحاتهما بمستشفيات بنها الجامعي تبرعه بتشخيص أو توجيه المرضي بفيروس كورونا بما يلزم أثناء العزل المنزلي وحالات الاشتباه مجانًا، مشيرًا إلى أن الوطن في محنة، ويتطلب من الجميع التكاتف للعبور به إلى بر الأمان من أجل مصلحة الجميع.

ونصح "الجزار" المواطنين بالالتزام بالمنزل وتناول الأغذية الصحية التي تدعم المناعة والحفاظ على الحالة النفسية للمريض من أجل المساعدة في الشفاء من الفيروس، مشددًا على ضروة استشارة الأطباء بشأن تناول أي أدوية للوقاية أو العلاج من كورونا، وعدم الانسياق وراء النصائح التي يطلقها غير المتخصصين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتي لا تؤثر سلبيًا على الصحة.