شكرا لقرائتكم خبر عن «عبيد» مديرًا لشئون مكتب محافظ المنيا خلفًا لـ«عبد الرؤوف» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، السبت، قرار بتكليف بدوي عبيد واعر علوان، مدير إدارة شؤون المجالس والمؤتمرات بالمحافظة، للقيام بعمل مدير الإدارة العامة لشئون مكتب المحافظ وذلك لحين شغل الوظيفة وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من ولائحته التنفيذية.

وجاء القرار عقب تعيين خالد عبدالرؤوف مدير مكتب المحافظ السابق كرئيس لمركز ومدينة مطاي.

وأبقت حركة المحليات التي أصدرها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، على 2 من رؤساء المراكز والمدن في مواقعهم بكل من مركزي العدوة، وبني مزار، وتم الدفع بـ3 جدد لمراكز ملوي وديرمواس وسمالوط، وتم تحريك 3 من القدامى داخل المحافظة بمراكز المنيا، أبوقرقاص، ومطاي.

وشملت الحركة، بحسب بيان، السبت، نقل اللواء إيهاب زهني محمد، رئيس مركز ومدينة مغاغة رئيسا لحي روض الفرج بالقاهرة، وتعين محمد محمود عزت بدلا منه، وتعين نبيلة على محمود رئيس مركز ومدينة الفتح بأسيوط رئيسا لمركز ومدينة ديرمواس في أقصى جنوب المحافظة.

كما تقرر تعين سعد محمد البدري رئيس مدينة القصير بالبحر الأحمر رئيسًا لمدينة ملوي، فيما تم نقل محمد سيد على رئيس مركز ومدينة المنيا رئيسا لمركز ومدينة سمالوط، ونقل محمد صلاح ناجي رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص رئيسًا لمركز ومدينة المنيا، وكذلك نقل محمد حلمي محمد رئيس مركز ومدينة مطاي رئيسًا لمدينة ومركز أبوقرقاص.

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