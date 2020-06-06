شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنيا: لن أسمح برؤية مشتبه إصابة كورونا يقف خارج باب أي مستشفى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدّد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على سرعة التنسيق فيما بين ممثلي المنظومة الطبية بالمحافظة على استقبال جميع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، والقيام بكافة إجراءات الفرز، وتقديم الخدمة الطبية اللازمة، قائلا: «لن أسمح أن أي حالة لأي مواطن من أهالينا تقف خارج باب أي مستشفى».

وحذّر المحافظ، بوجود عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل وخاصة خلال الفترة الراهنة التي تستلزم من جميعًا أن نكون يدًا واحدة لخدمة أهالينا.

وخلال الاجتماع بممثلي المنظومة الصحية بالمحافظة، قدم المحافظ الشكر والتقدير للأطقم الطبية على تحملهم المسئولية، وجهدهم في تقديم الخدمة الطبية للمرضي بالمحافظة، في ظل تلك الظروف الاستثنائية الراهنة.

وأكد «القاضي» استعداد المحافظة لمواجهة فيروس «كورونا» واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته والحد من انتشاره بأعلى المعايير الوقائية لضمان تحقيق أعلى مستويات ومعايير السلامة الصحية الوقائية، مع تقديم جميع أوجه الدعم للأطقم الطبية باعتبارهم خط الدفاع الأول لمواجهة الفيروس، مشددًا على المتابعة المستمرة على مدار اليوم وتنفيذ كافة الاجراءات ورفع درجة الاستعداد القصوى خلال الفترة المقبلة، للحد من انتشار فيروس كورونا.