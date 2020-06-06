شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. نظر تجديد حبس شابين في واقعة التعدي على «صيدلي الغردقة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظر قاضي المعارضات بمحكمة الغردقة، السبت، تجديد حبس شابين في واقعة التعدي على صيدلي بالضرب بآلة حادة في الغردقة.

كانت نيابة الغردقة الجزئية بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام للنيابات البحر الأحمر، قررت حبس شابين ٤ أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل شاب ثالث في واقعة التعدي بالضرب على صيدلي بآلة حادة بعد منعه للمتهمين من التحرش بالفتيات والجلوس على سيارته، مع مراعاة تجديد حبس المتهمين في الموعد القانوني.

واستمعت النيابة لأقوال الصيدلي الذي تعرض للتعدي بالضرب من جانب ٣ شبان لمنعهم من التحرش بالفتيات، وتعرف المجني عليه على المتهمين الذين قاموا بالتعدي عليه بسلاح أبيض تسبب في إصابته إصابات بالغة و٥٠ غرزة في أنحاء جسمه وباشر التحقيقات المستشار محمد إسماعيل، وكيل نيابة الغردقة.

وحصلت «المصري اليوم» على صور خاصة بالواقعة أظهرت الإصابات التي لحقت بجسد المجني عليه في الرقبة والطهر والبطن، وتواصل النيابة التحقيقات مع المتهمين في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر ألقت القبض على ٣ متهمين بالتعدي على صيدلي بسلاح أبيض، بمنطقة شارع الثلاثيني بالغردقة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة في جسمه ووجهه، وذلك بعد تدخله لمنعهم من التحرش بفتيات والابتعاد عن سيارته اثناء جلوسهم عليها، وتحرر محضر بالواقعة، وتمت إحالة المتهمين للنيابة لاستكمال التحقيق.

كانت الاجهزة الأمنية بمدينة الغردقة قد تلقت بلاغًا يفيد بإصابة صيدلي بإصابات متفرقة في الوجه والرأس وأجزاء متفرقة من الجسد عقب تدخله لمنع مجموعة من الشباب من التحرش بفتيات بالمنطقة.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث للوصول الجناة والقبض عليهم وتم فحص كاميرات المراقبة القريبة من موقع الحادث، التي أظهرت قيام احد المتهمين بالاعتداء على الصيدلي بالضرب ممسكًا في يده آلة حادة «مشرط» وعقب تقنين الاجراءات وتحديد المتهمين وبياناتهم تم القاء القبض على ٣ متهمين بارتكاب الواقعة وتم الاستماع لأقوال احدي الفتيات اللاتي كن في الواقعة.

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وتحرر محضر بالواقعة برقم 5666 جنح الغردقة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.