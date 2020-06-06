شكرا لقرائتكم خبر عن وقف تجديد تراخيص نشاط المناجم والمحاجر بمحمية «وادي الجمال» بمرسى علم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحّب مسؤولو محمية وادي الجمال الطبيعية بمرسى علم بالبحر الحمر، بفتوى مجلس الدولة بعدم تجديد تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر داخل محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر لشركتين تعملان في هذا النشاط منذ سنوات بالمحمي، حيث رحب محبو المحميات الطبيعية بالبحر الاحمر بالقرار للحفاظ على مكونات المحمية.

وبحسب بيان، السبت، جاء ذلك بناء على فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، انتهت فيها إلى عدم جواز تجديد تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر داخل محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر ردًا على الطلب المقدم من مسؤولي وزارة البيئة لأنه يؤدي إلى الإخلال بالتوازن البيئي الذي قدره المشرع وأن ممارسة هذا النشاط في المحمية أو في الأراضي المحيطة بها حتى مسافة مائتي متر، سيترتب عليه تدمير وإتلاف وتدهور البيئة الطبيعية والإضرار بالحياة البرية والنباتية والمساس بالمستوى الجمالي لمنطقة المحمية، وتغيير التكوينات الجيولوجية والجغرافية وتلويث تربة ومياه وهواء منطقة المحمية وفقًا لأحكام القانون المحميات الطبيعية، وهو ما يقتضي رفض تجديد ممارسة هذا النشاط في الحالتين المعروضتين، ويكون قرار مجلس إدارة جهاز شؤون البيئة المشار إليه رفض ممارسة هذا النشاط داخل المحمية متفقًا وحكم القانون، لأنه يؤدي إلى تدمير أو إتلاف التكوينات الجيولوجية، وأن نقل الصخور من تربة المحمية محظور القيام به طبقا للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.

وكشف مسؤولو المحمية تفاصيل الواقعة ان الشركتين حصلتا على موافقة البيئة لمشروع محجر جرانيت بمنطقة وادى شواب جهة البحر الأحمر بمحمية وادى الجمال بمرسي علم وكانت تجدد لها تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر سنويًّا، وقد تقدمت شركتان بطلب لتجديد تصاريح ممارسة النشاط عن عام 2019، والذي يتمثل في محجر الرخام والجرانيت بمنطقة وادى شواب بمحمية وادي الجمال تتطلب تقطيع في الجبال الموجودة داخل المحمية لاستخراج الرخام والجرانيت باستخدام آلات وماكينات النشر والتقطيع العملاقة وتحميلها ونقلها إلى خارج المحمية، وذلك سيلحق اضرارا بالمحمية ومكوناتها.