شكرا لقرائتكم خبر عن «التحرير».. الميدان يتجمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأول، المرحلة النهائية لمشروع إضاءة ميدان التحرير، بعد انتهاء شركة «مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية» من أعمالها بصورة كاملة، ورافقه هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام.

وأكد رئيس الوزراء، بحسب موقع إكسترا نيوز، أنه يتم العمل على تطوير ميدان التحرير الذى يُعد أشهر الميادين فى مصر، ليظهر فى أبهى صورة له، وليكون مزارًا ضمن المزارات الأثرية والسياحية التى تحظى بها مصر، وذلك فى إطار المشروع العام لتطوير القاهرة الخديوية والذى كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدًا على استمرار خطة التطوير لتشمل جميع مناطق القاهرة التاريخية.

وخلال تفقده للمرحلة الأخيرة لمشروع إضاءة الميدان، حرص رئيس الوزراء على متابعة ما تم تنفيذه من ملاحظات أبداها خلال جولته السابقة بالميدان، والتى تتعلق بالإنارة الجمالية للواجهات الخارجية للمتحف المصرى بالتحرير، وكذا الحديقة الملحقة به والخاصة بالعرض المتحفى المفتوح، إلى جانب نُظم إضاءة العقارات التراثية المطلة على الميدان، والمسلة، والنافورة، والموقع العام.

كما تفقد مدبولى، خلال الجولة، عناصر الإضاءة التى تمت إضافتها للعقارات المُطلة على الميدان، لتبدو بشكل متناغم مع إضاءة المُتحف المصرى، وكذلك مُجمع التحرير.

وتفقد رئيس الوزراء ما تم من إزالة لجميع التشوهات البصرية والإعلانات من أعلى العقارات المطلة على الميدان، حتى يتسنى أن يصبح ميدان التحرير فى رونقه التراثى، ليُحاكى أشهر ميادين العالم، وهو ما يليق بميدان له مثل هذه الأهمية التاريخية العظيمة بفضل العديد من الأحداث التى شهدها الميدان.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تزيين الميدان بإحدى المسلات الفرعونية، و4 كباش، إضافة إلى أعمال الزراعة وتنسيق الموقع.

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ميدان التحرير

ميدان التحرير

ميدان التحرير