شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يقدم برنامجًا لتفسير سفر أعمال الرسل خلال صوم الرسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبث الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، طوال فترة صوم الرسل، حلقات يومية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "معا بنفس واحدة" وذلك فى الساعة الثامنة صباحًا، كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة ٩:٤٥ صباحًا على قناة Me sat بينما تعرضها قناة CTV في الواحدة والنصف ظهرًا (باستثناء يوم السبت، فتعرض الساعة ٢ ظهرًا). أما قناة أغابي فتعرضها في التاسعة مساءًا.

وتتضمن كل حلقة قراءة أصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته. ويقدم قداسة البابا من خلال "معا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر الجليل.

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فيما يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، في العاشرة والنصف من صباح الأحد، كلمة على الهواء مباشرة عبر عدد من القنوات الفضائية المصرية وذلك في إطار عظة الأحد الأسبوعية والتي يذيعها عددٌ من القنوات الفضائية وهي قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية (أون تي ڤي، دي إم سي، سي بي سي، الحياة).

كان قداسة البابا قد ألقى أولى عظات الأحد على القنوات ذاتها، يوم الأحد ٢٩ من مارس الماضي بالتزامن مع قرار الكنيسة بتعليق الاجتماعات والخدمات الطقسية تفاديًا للتجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ثم توالى على إلقاء العظة عدد من أحبار الكنيسة.