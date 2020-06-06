شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس حول العالم.. الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا بالمدن العربية والعالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالمدن العربية والعالمية، وتتوقع أن يشهد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الأحد بالمدن العربية والعالمية كما يلى:





وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف. وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد بالقاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 21 درجات، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 20 درجات، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجات، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 23 درجات، وقنا العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة. Advertisements ويشهد اليوم السبت، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس لطيف، يكون معتدل على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للرمال والأتربة . كما يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة. وليلا يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد ارتفاع حاد فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا، والرياح معتدلة ، فيما تشهد السواحل الشمالية الشرقية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الغربية والرياح نشطة. كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس شديد الحرارة ، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.