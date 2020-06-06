كيف تتخلص من الكمامة بطريقة آمنة فى 7 خطوات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 الطريقة الصحيحة للتخلص من الكمامة بطريقة آمنة وهى عن طريق خلع الكمامة من المنطقة خلف الأذن ثم وضع الصابون والمياه وغيرها جداً ثم تقطيعها لقطع صغيرة حتى لا يتم استخدامها مرة أخرى وتوضع الكمامة بعد التقطيع فى كيس بلاستيكي يتم إغلاقه بإحكام والقائه فى سلة المهملات ومعالجة غسل اليدين بشكل جيد. Advertisements

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