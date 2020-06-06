شكرا لقرائتكم خبر عن كويكب بحجم ملعب كرة يمر اليوم بالقرب من الأرض على بعد 5 ملايين كم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور أشرف تادرس رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، أن من المترقب مرور كويكب بحجم ملعب كرة اليوم السبت 6 يونيو 2020 بالقرب من الأرض، وأشار رئيس قسم الفلك السابق وأستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات له، أن هذا الكويكب يعرف باسم 2002-NN4 وهو من النوع الذي يقلق العلماء بعض الشيئ ، لأنه كبير الحجم نوعا ما اذ يبلغ قطره حوالي 260 مترا.

وأضاف تاردس: ويسير بسرعة هائلة تبلغ حوالي 9 كم في الثانية الواحدة، ولذلك يخشى العلماء من تلك الكتل الهائلة والتي تسير بسرعات كبيرة في الفضاء لأنها اذا اصطدمت بالارض، فستكون نتائجها كارثية، موضحا :"ولكن لحسن الحظ من المتوقع أن تبقى هذه الصخرة على مسافة آمنة من الارض حيث انها ستمر على بعد أكثر من 5 ملايين كم ، أي أبعد من القمر بـ 13 مرة"

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كانت الكرة الأرضية، شهدت مساء أمس الجمعة 5 يونيه الجارى، ثاني ظاهرة من ظواهر الخسوف والكسوف بعام 2020م، حيث حدث خسوف للقمرمن نوع شبه الظل، وخلال هذا الخسوف شبه الظل لا يعبر القمر الجزء المظلم من ظل الأرض " الظل" ولكن يعبر من خلال الجزء الخارجي الخافت " شبه الظل " لذلك يبقى قرص القمر مضاءً بالكامل.

وهذا الخسوف لم يُمكن رؤيته بالعين المجردة لكن أمكن رؤيته من خلال التليسكوبات في مصر وفي المنطقة العربية وكذلك في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوث الخسوف ومنها قارة أوروبا ماعدا معظم الجزء الشمالي منها، و قارة أسيا ماعدا شمال وشرق روسيا، و قارة أستراليا، وقارة أفريقيا، و شرق وجنوب أمريكا الجنوبية، وغرب المحيط الباسفيكي، و المحيط الأطلسي، والمحيط الهندي، و القارة القطبية الجنوبية.